El Hospital SADIV refuerza la capacitación de su equipo en emergencias cardiovasculares

El Hospital Privado Sadiv informó que su equipo de profesionales continúa fortaleciendo su formación a través de capacitaciones de alto nivel. Por segundo año consecutivo, integrantes de la institución participaron del curso ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), una instancia clave orientada al manejo avanzado de emergencias cardiovasculares.

Se trata de una capacitación especializada que brinda herramientas para la evaluación y tratamiento de pacientes adultos en situaciones críticas, como paro cardiorrespiratorio, arritmias y síndromes coronarios agudos. Durante dos jornadas intensivas, los profesionales profundizan habilidades en reanimación cardiopulmonar avanzada, trabajo en equipo, toma de decisiones clínicas y aplicación de protocolos basados en evidencia científica.

Desde la institución destacaron que este tipo de formación permite optimizar la respuesta ante emergencias, mejorar la coordinación interdisciplinaria y reforzar la seguridad del paciente. En ese sentido, remarcaron la importancia de la capacitación continua como pilar fundamental para garantizar una atención segura y de calidad en San Pedro y la región.