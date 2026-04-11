ANSES: comenzó el pago de asignaciones de abril y así sigue el cronograma por DNI

Las asignaciones de ANSES de abril ya comenzaron a pagarse desde el viernes 10 de abril, según el cronograma por terminación de DNI. Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y detalles a través de Mi ANSES.

En cuanto a los valores, se aplicó un incremento cercano al 2,9%, por lo que la AUH ronda los $136.666 por hijo, con el descuento del 20% retenido. También continúan los beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, según cada caso.

El calendario continúa de la siguiente manera: