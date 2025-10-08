Operativo de control vehicular con secuestro de 14 motocicletas

En la tarde de ayer, personal policial de la Comisaría de San Pedro, junto a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes de Inspección y Tránsito, llevaron a cabo un operativo de identificación selectiva de vehículos y ciudadanos en la intersección de Pellegrini y Colón.

Durante el procedimiento, se procedió a la incautación de 14 motocicletas por falta de documentación reglamentaria, en el marco de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Interviene el Juzgado de Paz de San Pedro, continuando con las actuaciones correspondientes.