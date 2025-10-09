Aprehendido tras intento de estafa en un comercio gracias a la intervención del Centro de Monitoreo

Un rápido accionar policial permitió la aprehensión de un reconocido delincuente de 30 años, luego de que el Centro de Monitoreo Municipal emitiera una alerta por un posible robo en proceso en la zona de Cucit y Belgrano. El individuo había intentado engañar a una comerciante de 26 años, propietaria de una pollería ubicada en Bottaro y Casella, mediante una maniobra de estafa simulada.

Según el relato de la víctima, el hombre ingresó al local, consumió una bebida gaseosa y simuló realizar una compra, pero luego abandonó el producto y huyó del lugar, siendo retenido por vecinos hasta la llegada del personal policial. El aprehendido fue trasladado a la Estación Comunal San Pedro, donde quedó a disposición de la UFI N° 7, imputado por “Hurto y Estafa en tentativa”. La víctima, en tanto, prestó declaración testimonial en sede policial.