Fuerte choque en Salta e Irlanda: un niño y dos adultos hospitalizados tras la colisión

En la tarde de ayer, personal policial acudió a la intersección de Salta e Irlanda tras un llamado al 911, donde se había producido un accidente de tránsito entre una motocicleta 110 cc y una pickup. Por causas que aún se investigan, la moto —conducida por un hombre de 31 años, acompañado por un menor de 4 años y una mujer de 20 años— colisionó contra la camioneta manejada por un hombre de 35 años.

Como resultado del impacto, todos los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital local. El conductor sufrió fractura de costillas, mientras que el menor y la joven presentaron lesiones leves.

Interviene en la causa la UFI N.º 11 de San Pedro, que investiga las circunstancias del siniestro.