Noah fue operado con éxito pero sigue en estado delicado tras la explosión de un aerosol

Noah, el niño de 7 años que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un aerosol, fue sometido a una cirugía en el Hospital Garrahan que, según los médicos, se desarrolló con éxito. Aunque su evolución es positiva, su estado de salud sigue siendo reservado y permanece bajo estricta observación en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones. La intervención se enfocó en las áreas más comprometidas del tórax y el brazo, alcanzando incluso la musculatura, sin registrar complicaciones en quirófano.

La madre del niño, Irma, quien lo acompaña de manera constante, confirmó que Noah “está estable, pero continúa en zona de riesgo”. Los profesionales indicaron que la recuperación será larga y compleja, y evalúan iniciar una alimentación especial por sonda en las próximas etapas. La comunidad de San Pedro se mantiene unida, enviando mensajes de apoyo y plegarias por su pronta mejoría, mientras que el otro niño involucrado en el hecho, de 5 años, solo sufrió lesiones leves.