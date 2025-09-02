Ex Clínica San pedro: comenzó el proceso de subasta del histórico edificio

La Oficina de Subastas de la Suprema Corte bonaerense (SCBA) inició este lunes el proceso de subasta del edificio de la ex Clínica Privada San Pedro, ubicado en Belgrano 505. La operación se desarrollará en forma virtual entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre, mientras que las visitas guiadas para interesados se realizarán los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 9 a 12 horas.

El inmueble, que cuenta con tres plantas, habitaciones de internación, consultorios, quirófanos sin equipar, farmacia, oficinas y sectores de apoyo, se encuentra desocupado y requiere adaptaciones para su funcionamiento. Su destino podría orientarse a clínicas privadas, centros de diagnóstico o proyectos de inversión en salud, lo que representa una oportunidad para recuperar un espacio emblemático en la ciudad.