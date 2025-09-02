MG anuncia su llegada a la provincia de Santa Fe de la mano de Giorgi

La legendaria marca europea llegará al mercado santafesino con cuatro modelos: MG3, MG ZS, MG4 y el deportivo Cyberster.

Tras meses de expectativa en el sector automotriz, MG Motor confirma oficialmente su arribo al mercado argentino, consolidando así su presencia en América Latina. La marca de ascendencia europea, con más de 100 años de historia, hará su desembarco en el país a través de un acuerdo estratégico con Eximar, reconocida importadora con amplia experiencia en el mercado local y Giorgi es el concesionario elegido para representar la marca en la provincia de Santa Fe

Un nuevo capítulo para la movilidad argentina

MG Motor es una marca con herencia británica actualmente parte del grupo SAIC Motor. Con una rica historia que se remonta a 1924, MG combina el diseño y la ingeniería más avanzada con tecnología de vanguardia, ofreciendo vehículos que van desde compactos eficientes hasta deportivos de alta performance.

“Estamos confiados que los vehículos MG encontrarán una excelente recepción entre los consumidores de nuestra región, que buscan seguridad, tecnología avanzada, diseño atractivo, garantía extendida y sobre todo, precios muy accesibles”, declaró Jorge Giorgi, Presidente de Giorgi Automotores

Por su lado Federico Pieruzzini, Presidente y CEO de Eximar destacó “Para Eximar es muy importante contar con Giorgi dentro de los primeros Dealers de esta marca en el mercado argentino por su importante trayectoria en la región”

Las instalaciones del nuevo concesionario estarán ubicadas en Avenida Carballo 816, entre Avellaneda y Estrada, en un showroom único para darle al mercado santafesino la mejor atención en venta y posventa de esta prestigiosa marca.

“Para nosotros es un orgullo que nos hayanelegido como socio estratégico en esta nueva etapa en Argentina junto a MG. Nuestro compromiso es acercar a los clientes no solo vehículos innovadores y accesibles, sino también la confianza y el respaldo que siempre nos han caracterizado. Estamos preparados para acompañarlos en este camino y ofrecer a la región una propuesta superadora en movilidad”, afirmó Giorgi.

El comienzo de la comercialización está previsto para las próximas semanas, con una planificación escalonada de lanzamientos de los distintos modelos, según los distintos perfiles de usuarios.

New MG3: El compacto híbrido no enchufable, que promete revolucionar el segmento masivo. Combinando eficiencia, tecnología y el característico diseño deportivo de la marca.

New MG ZS: SUV compacto que apunta al corazón del mercado familiar argentino, ofreciendo versatilidad, espacio y tecnología de conectividad avanzada en un SUV híbrido no enchufable, único en su clase.

MG 4: Un modelo deportivo con diseño inspirador, preparado para brindar la mejor experiencia de manejo y mayor seguridad. Un hatchback más inteligente y, además, 100% eléctrico.

MG Cyberster: El deportivo que muestra el futuro de la marca, dirigido a entusiastas que buscan mayor performance y sostenibilidad en un solo vehículo 100% eléctrico.