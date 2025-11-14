No guardes el paraguas: vuelven las lluvias este fin de semana

Este sábado comenzará un nuevo periodo de lluvias y tormentas que afectará al centro y el norte de Argentina, e incluirá la provincia de Buenos Aires.

La alerta amarilla para el sábado (que puede modificarse con el correr de las horas) abarca a La Pampa, todo el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y oeste de Entre Ríos.

Ráfagas y precipitaciones El SMN informó que el área alcanzada por la alerta “será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.