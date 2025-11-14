Cuatro años de prisión para el “hombre araña” que robaba por escalamiento

En las últimas horas quedó firme la sentencia contra un hombre de 30 años, identificado como Adrián Nahuel Tissera Reyes, conocido por cometer robos bajo la modalidad de escalamiento, además de causar daños e ingresar ilegalmente a propiedades. El sujeto, apodado “Hombre Araña”, recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva tras su última detención, ocurrida cuando intentó huir de una casa en la que había entrado a robar saltando hacia los patios de viviendas vecinas.

El individuo, que operaba casi siempre en soledad, mantuvo en alerta a un sector puntual de la ciudad, incluso en las inmediaciones de su propio domicilio, donde se realizaron varios allanamientos durante la investigación.