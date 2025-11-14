Hallaron en Zárate el cuerpo desmembrado de un hombre desaparecido en Escobar

La investigación por la desaparición de Francisco Javier Saragonza, de 39 años y vinculado al narcomenudeo, derivó en el hallazgo de su cuerpo descuartizado en un descampado cercano al puente Zárate–Brazo Largo. Había sido visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y su madre denunció su paradero dos días después.

Un joven de 26 años fue detenido tras confesar que lo mató durante una discusión relacionada con drogas. La causa fue recaratulada como homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, bajo la intervención de la fiscalía de Escobar.

Allanamientos en Garín, Benavídez y Rincón de Milberg permitieron detener a otros sospechosos presuntamente involucrados. Según fuentes judiciales, tanto la víctima como los acusados estarían ligados a la venta de estupefacientes y el crimen habría surgido por una disputa territorial. La investigación continúa.