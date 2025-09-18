Menor aprehendido por dañar alumbrado público con una gomera

En la noche de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino en calle Alvarado al 775, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un joven retenido por vecinos. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un adolescente de 15 años, acusado de provocar daños en el alumbrado público utilizando una gomera con proyectiles metálicos.

El menor fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo imputó por el delito de daño agravado. Posteriormente, fue entregado a su madre por disposición de la UFI del Joven de San Nicolás, que continuará con la investigación del hecho.