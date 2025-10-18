Motociclista herida tras un choque en la esquina de Sarmiento y Ladrida

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Sarmiento y Ladrida, donde una motociclista de 35 años resultó herida tras colisionar con un automóvil. La mujer debió ser trasladada al Hospital local para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

El vehículo involucrado era conducido por una mujer de 40 años, oriunda de la localidad de Zárate. En el lugar trabajó personal policial y médico, mientras que la investigación quedó bajo la intervención de la UFI N° 11 de San Pedro, que determinará las circunstancias del hecho.