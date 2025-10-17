Violento choque en Río Bamba y Bottaro deja un motociclista herido de gravedad

Esta tarde, minutos antes de las 13, se produjo un fuerte choque entre una camioneta y una motocicleta de 110 cc en la intersección de Río Bamba y Bottaro. Por razones que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron, provocando que el motociclista resultara gravemente herido.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local por una ambulancia del SAME. Policía y personal de emergencias trabajaron en el lugar, y se espera un parte médico oficial sobre su estado.