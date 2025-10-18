Juegos Bonaerenses: cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce este viernes

La delegación de San Pedro continúa viviendo jornadas excepcionales en los Juegos Bonaerenses 2025, sumando nuevas medallas y alcanzando finales en múltiples disciplinas que garantizan más podios para el deporte local. En esta jornada, Valentina Boari se consagró con la medalla de oro en los 200 metros libre Sub 14, mientras que Ana Yeri obtuvo también la medalla de oro en los 100 metros espalda Sub 18. A ellas se sumó un nuevo título provincial con la destacada actuación de Naara Lezcano, quien consiguió la medalla de oro en Lucha Olímpica (49 kg), y la sobresaliente performance de Valentina Gallo, que se llevó la medalla de oro en ajedrez Sub 18 femenino.

El equipo de Futsal Sub 16 masculino logró la medalla de plata tras una gran actuación, y Tobías Gelabert se quedó con la de bronce en los 50 metros libre Sub 16. Además, San Pedro ya tiene aseguradas nuevas medallas para el cierre de los juegos, con el Sóftbol Sub 16 masculino, Pelota Paleta y Básquet Sub 14 masculino clasificados a las finales, luego de ganar sus compromisos de este viernes.

En otras disciplinas, Justine Oggier finalizó séptima en lanzamiento de jabalina con una marca de 19 metros, mientras que la posta integrada por Pedro Ansaloni, Abril Basaldua, Inés Morosini, Juan Fernando Iglesias y Dylan Figueroa se ubicó sexta en su serie. Santi Coral alcanzó el séptimo puesto en salto en largo con 4,15 metros, e Inés Morosini fue sexta en salto en alto con una marca de 1,40 metros. En los 110 metros con vallas, Miguel Medina y Aarón Mindurry clasificaron a la final, posicionándose séptimo y quinto respectivamente.

En natación, Iñaki Iglesias fue cuarto en 100 metros pecho Sub 16, Santino Alcón finalizó quinto en 100 metros mariposa Sub 16, Mateo Girard séptimo en 100 espalda Sub 18 y Brunela Carro octava en 100 pecho Sub 18. En patín, Alma Sayago se ubicó en el octavo puesto y Amparo Courtade en el sexto, completando una destacada participación.

Por su parte, los equipos de fútbol PCD y fútbol playa Sub 18 masculino cayeron por penales en los partidos por el tercer y cuarto puesto, cerrando un gran torneo y dejando en alto el nombre de San Pedro.

Con estos resultados, la delegación sampedrina se ubica entre las más destacadas de esta edición, consolidando un gran desempeño y compromiso de nuestros deportistas.