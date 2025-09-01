Candela Basaldúa campeona provincial en 400 metros con vallas

Los días 30 y 31 de agosto se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Provincial U20 de Atletismo, con la participación de los atletas Candela Basaldúa y Aaron Mindurry, representantes de la Escuela Municipal de Atletismo de San Pedro.

En la primera jornada, Aaron Mindurry compitió en los 110 metros con vallas, logrando su mejor registro personal con un tiempo de 16”96 y ubicándose en el cuarto lugar. Posteriormente, en los 100 metros llanos, alcanzó la 12ª posición entre 39 competidores, con una marca de 11”98, también mejorando su rendimiento previo. En la segunda jornada, participó en los 400 metros con vallas, consiguiendo un nuevo récord personal con 1’01”25 y finalizando en la quinta posición.

Por su parte, Candela Basaldúa obtuvo el primer puesto en los 400 metros con vallas y se destacó en los 200 metros llanos, alcanzando el tercer lugar con un tiempo de 25”83, que constituye además su mejor marca personal.