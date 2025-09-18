Denuncian intentos de estafa con falsos perfiles policiales en whatsapp

En San Pedro se detectó un intento de estafa mediante llamadas y mensajes de WhatsApp que utilizan la foto de perfil de un supuesto policía. Un joven recibió una comunicación con tono de urgencia desde un número desconocido, lo que generó preocupación en su familia.

Desde la Comisaría confirmaron que la fuerza no emplea este tipo de contactos y pidieron a la comunidad no brindar datos personales ni responder a estos mensajes. Recomiendan bloquear los números y, ante cualquier duda, comunicarse directamente con la dependencia policial.