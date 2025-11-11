“Me costó mucho tenerla”: el pedido de una vecina tras el robo de su moto

Una vecina difundió en redes sociales que le robaron la motocicleta durante la madrugada, alrededor de las 6 de la mañana, y pidió a la comunidad colaboración para encontrar el rodado y compartir la información. En su publicación la damnificada expresó el desgaste que le provocó perder la moto con la que trabaja y solicitó difusión entre vecinos y comercios.

“Me la robaron a las 6 de la mañana, si alguien la ve por favor me manda! Me ayudan mucho a compartir! Uno se rompe el lomo para que me roben la moto que tanto me costó”.

Quienes tengan datos sobre el paradero del vehículo o imágenes que ayuden a identificarlo pueden responder a la publicación original o acercarse a la dependencia policial más cercana para aportar información. La investigación depende ahora de las actuaciones que eventualmente inicie la víctima ante la autoridad competente.