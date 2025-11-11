El Museo Paleontológico de San Pedro una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento fechada en 1856

La pieza, aunque amarillenta, se conserva en perfecto estado y su contenido es perfectamente legible. La firma de quien la escribió, también. Nada menos que Don Domingo Faustino Sarmiento, el llamado “Padre del aula” o “Maestro de América”, por su histórico rol en la educación argentina.

La carta está dirigida al Juez de Paz de San Pedro y data de 1856. En ella, Sarmiento le informa la cantidad de días que duraría el período de vacaciones en las escuelas públicas y las fechas en las que estarían vigentes.

El texto de la carta dice lo siguiente:

“Departamento de Escuelas

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1856

Al Sr. Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro

Pongo en conocimiento a Ud. para que se sirva transmitirlo a quien corresponda, que las próximas vacaciones de las escuelas públicas de varones, deberán ser de cuarenta días consecutivos, contados desde el 21 de diciembre próximo hasta fin de enero del año entrante.

Dios guarde a Ud. muchos años

Domingo Faustino Sarmiento”

La breve, pero clara misiva donde Sarmiento informa la duración y las fechas con las que se regirían las vacaciones del año lectivo, fue hallada por el Grupo Conservacionista de San Pedro, equipo que conduce el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, durante tareas de digitalización que el grupo realiza habitualmente sobre el fondo documental del antiguo Juzgado de Paz de la localidad.

Dicho museo posee, por un convenio firmado en 2020 en conjunto con el Municipio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la mayor colección de documentación escrita que conserva la ciudad; la cual, está siendo digitalizada para un acceso más práctico y rápido y que se evite poner en riesgo los documentos originales.

“Durante una de esas sesiones de escaneo digital, apareció este fragmento de historia educativa argentina. De puño y letra de un hombre que fue figura relevante del siglo XIX en nuestro país, destacándose como político, escritor, educador y estadista que ocupó los cargos más altos de la función pública. Esta carta original, escrita por la pluma de Sarmiento y que ahora el museo pone a disposición del patrimonio público, es una reliquia que nos recuerda que a ese hombre se le debe la Ley 1420 de Educación Común y la fundación de 600 establecimientos escolares, entre otras gestiones”, opina José Luis Aguilar, desde la Dirección del Museo Paleontológico de San Pedro.

Y agrega: “La carta, fechada el 28 de noviembre de 1856, fue hallada dentro de un expediente junto a otra donde se le informa al Juez de Paz Don Tomás Obligado, que Sarmiento había sido nombrado Jefe del Departamento de Escuelas el 7 de junio de ese año. Por lo tanto, no es difícil deducir que esta carta fue una de las primeras medidas generales ordenadas por Sarmiento y comunicadas a las autoridades políticas de los diferentes distritos, en los primeros meses luego de asumir su nuevo cargo como funcionario de educación”.