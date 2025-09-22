Más de 250 corredores participaron de la 7ª edición del “CEF 14 Corre”
Con gran acompañamiento del público y más de 250 corredores, se desarrolló la séptima edición del “CEF 14 Corre” en el Paseo Público. Pese a la incertidumbre por la lluvia del sábado, el clima permitió disfrutar de una jornada deportiva en la que atletas de distintas edades y niveles participaron en las pruebas de 2, 5 y 10 kilómetros, convirtiendo el encuentro en una verdadera fiesta del deporte local.
Los podios de la jornada fueron los siguientes:
10 KM Masculino:
* 1° SALAZAR RODRIGO (N° 138, 27 años) – Tiempo: 00:32:32
* 2° GARAVAGLIA IGNACIO (N° 111, 40 años) – Tiempo: 00:38:11
* 3° LOPEZ FRANCISCO (N° 120, 37 años) – Tiempo: 00:38:13
10 KM Femenino:
* 1° GONZALEZ LAURA (N° 131, 35 años) – Tiempo: 00:42:36
* 2° LEGUIZAMON LAURA (N° 141, 26 años) – Tiempo: 00:47:38
* 3° DAHIR AYELEN (N° 161, 34 años) – Tiempo: 00:47:42
5 KM Masculino:
* 1° DIAZ AGUSTIN (N° 74, 18 años) – Tiempo: 00:20:54
* 2° CAMACHO MARCOS (N° 63, 32 años) – Tiempo: 00:21:06
* 3° COVIELLA RAUL (N° 64, 43 años) – Tiempo: 00:21:08
5 KM Femenino:
*1° SCHVINDT MILAGROS (N° 80, 28 años) – Tiempo: 00:23:43
* 2° RUEDA KAREN (N° 52, 31 años) – Tiempo: 00:24:53
* 3° GANDULFO VERONICA (N° 37, 46 años) – Tiempo: 00:25:37