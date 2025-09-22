Candela Basaldua ganó el oro en el Nacional U20

La Escuela Municipal de Atletismo de San Pedro está teniendo una destacada participación en el Campeonato Nacional U20, que se desarrolla en la ciudad de Rosario.

Entre las actuaciones sobresalientes, Candela Basaldua se consagró campeona nacional en los 400 metros con vallas y obtuvo el subcampeonato en los 400 metros llanos. Además, logró clasificar a la final de los 200 metros llanos y aún resta su participación en la posta 4×400.

Por su parte, Aaron Mindurry compitió en los 110 metros con vallas, sumando experiencia en un certamen de altísimo nivel.