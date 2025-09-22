El Gobierno confirmó un nuevo feriado y habrá un fin de semana extra largo en noviembre

El gobierno de Javier Milei confirmó la ampliación de un fin de semana largo en noviembre, una medida que busca fomentar el turismo y dinamizar las economías regionales. A través del Decreto 614/2025, el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Feriados Nacionales, permitiendo que los días festivos que caen en sábado o domingo puedan ser trasladados al viernes o al lunes siguiente, generando así más oportunidades para el descanso y las escapadas.

Esta nueva facultad, que ahora recae en la Jefatura de Gabinete, ya se aplicó para el feriado del 12 de octubre, que se conmemorará el viernes 10, y se extiende ahora a la agenda de noviembre.

Feriado de noviembre: fin de semana de cuatro días

Gracias a esta nueva regla, el penúltimo mes del año tendrá un fin de semana extra largo. El cronograma de días no laborables quedará de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Días de fin de semana.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

La decisión de mover el feriado del Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el 20 de noviembre, al lunes 24, sumado al feriado puente del viernes 21, permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. Esta reorganización del calendario ofrece una valiosa oportunidad para planificar viajes y potenciar el sector turístico en todo el país.

