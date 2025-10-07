Aprehendieron a un joven de 22 años por un robo en un comercio: allanamiento en calle Las Provincias

En la tarde de ayer, personal del Gabinete Criminológico de la dependencia policial local logró esclarecer un hecho de robo ocurrido días atrás en un comercio de la ciudad. Tras diversas tareas investigativas, se estableció la autoría del hecho y se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás, la cual fue otorgada y ejecutada en una vivienda ubicada en calle Las Provincias al 2000.

Durante el operativo, los efectivos aprehendieron a un joven de 22 años, reconocido por sus antecedentes delictivos, y secuestraron prendas de vestir vinculadas a la causa.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del detenido en los calabozos policiales, a la espera de su remisión a sede fiscal para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.