Los bancos no atenderán al público por el Día del Bancario

Los bancos públicos y privados de todo el país no atenderán al público el jueves 6 de noviembre con motivo del Día del Bancario, jornada considerada feriado laboral para los empleados del sector financiero. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria (AB), creada el 6 de noviembre de 1924, y está incluida en el convenio colectivo de trabajo como día no laborable.

Durante el feriado, no habrá atención en sucursales ni operaciones presenciales, pero los clientes podrán realizar movimientos mediante homebanking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y terminales de autoservicio. También estará disponible la extracción de efectivo en supermercados, farmacias y comercios adheridos. La conmemoración recuerda además los inicios del sindicalismo bancario y la primera huelga del sector, ocurrida en 1919, que marcó el camino de los derechos laborales en la actividad.