Lo identificaron en la vía pública y descubrieron que tenía una captura activa desde 2023

En horas de la tarde de este jueves, personal de la Sub DDI Baradero que realizaba tareas investigativas en San Pedro procedió, alrededor de las 16:00, a la identificación de un hombre en la intersección de Belgrano y Ruffa.

Al consultar sus datos en el sistema informático policial, se constató que el individuo registraba una captura activa desde el 23 de junio de 2023, solicitada por la UFI del Joven del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una causa por incendio, explotación o inundación con peligro común para los bienes, robo y usurpación de inmueble.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial para regularizar su situación procesal. Interviene la UFI del Joven de San Nicolás, que dispuso el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.