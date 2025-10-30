Aprehendidos mientras transportaban un televisor de dudosa procedencia

En un rápido operativo, personal policial logró la aprehensión de dos hombres de 25 y 26 años en inmediaciones de Casella y Ansaloni, con la colaboración del Centro de Monitoreo local.

Los individuos fueron interceptados mientras transportaban un televisor, sin poder acreditar su legítima procedencia y ofreciendo versiones contradictorias sobre su origen.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del electrodoméstico y a la imputación de ambos por el delito de averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N.º 11 de San Pedro.