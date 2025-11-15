Lesiones culposas: un motociclista resultó herido en un choque en Pellegrini y Caroni

En la tarde de ayer, personal policial intervino en un accidente ocurrido en la intersección de Carlos Pellegrini y Caroni, en esta ciudad. Por motivos que aún se intentan establecer, una motocicleta Gilera blanca, conducida por un hombre de 64 años, colisionó con una camioneta tipo furgón blanca guiada por un hombre de 30 años.

El motociclista, identificado como el rodado menor en el parte oficial, fue trasladado consciente al nosocomio local, donde quedó en observación. Según informaron, presenta lesiones leves y no se registraron complicaciones posteriores.

En la causa interviene la fiscalía local, que ya trabaja en la recolección de testimonios y la determinación de las circunstancias del siniestro.