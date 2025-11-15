Giorgi MG inauguró su nuevo concesionario oficial en Rosario

La marca de origen británica MG llegó a la ciudad con un showroom de diseño, tecnología híbrida y una propuesta de movilidad sustentable.

El jueves 13 de noviembre, se realizó la apertura oficial del nuevo concesionario Giorgi MG, ubicado en Avenida Carballo 816, marcando la llegada de la marca británica MG (Morris Garages) a la ciudad de Rosario.

El evento contó con la presencia de representantes de EXIMAR, importadora oficial de MG en Argentina, entre ellos Federico Pieruzzini, presidente y CEO de Eximar, y los representantes de Giorgi MG: Jorge Giorgi y Daniel Marinozzi, quienes dieron la bienvenida a clientes, prensa y autoridades locales.

El nuevo showroom —caracterizado por su arquitectura moderna, ambientación de buen gusto y detalles de alto nivel— refleja la esencia de MG: tecnología, innovación y diseño. La propuesta combina la historia y elegancia de una marca con raíces británicas con el enfoque contemporáneo y la trayectoria del Grupo Giorgi.

Durante la jornada, los invitados disfrutaron de DJ en vivo, catering, música y test drives de las unidades híbridas de la marca.

Entre los vehículos exhibidos se destacaron modelos clásicos de colección, como el MG F (1997), el MG Magnette ZA (1955) y el MG TD (1951, recreación), unidades de integrantes de Rosario Auto Sport. También se presentaron los modelos de la línea actual: MG 3, MG ZS y el imponente MG Cyberster rojo, ícono deportivo de la nueva generación eléctrica.

La prensa especializada tuvo la oportunidad de realizar test drives exclusivos, experimentando de primera mano la conducción híbrida inteligente de MG.

“Este showroom es una invitación a vivir una nueva manera de conducir: moderna, eficiente y con estilo”, destacó Jorge Giorgi, representante del Giorgi MG.

“MG llega a Rosario para abrir una nueva etapa en la movilidad urbana, con respaldo, tecnología y una impronta única”, agregó Federico Pieruzzini, representante de Eximar.

El evento reunió también a los primeros compradores de la marca en Rosario, quienes fueron reconocidos por su confianza y por acompañar esta nueva etapa.

Sobre MG

MG Motor es una marca de origen británico con más de 100 años de historia, reconocida por su espíritu deportivo, diseño y tecnología. Actualmente pertenece al grupo SAIC Motor, uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo, y está presente en más de 80 países.

Sobre Giorgi MG

Giorgi MG forma parte de Concesionarios Giorgi, un referente de la industria automotriz en la región con más de 48 años de trayectoria. El nuevo showroom se integra al portafolio de marcas que representa GIORGI, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la experiencia del cliente.

Showroom Giorgi MG ubicación / Avenida Carballo 816, Rosario

