La Policía secuestró materiales descartados por sospechosos que huyeron

En horas de la tarde de ayer, personal policial que realizaba recorridas preventivas por calle Basavilbaso y H. Zanucolli procedió al secuestro de diversos elementos que habían sido descartados por personas que se dieron a la fuga antes de ser identificadas.

Entre los objetos incautados se encuentran una carretilla marca Truper, un pack cerrado con seis cajas de lámparas LED marca Iterelecm, una caja con 25 tubos de vidrio marca Macroled y otra con 24 rodillos marca McPint. Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía local, que investiga el origen de los mismos y busca identificar a los responsables.