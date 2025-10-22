Familiares de Juan Alejandro González confirman una leve mejoría y mantienen la cadena de oración

La familia de Juan Alejandro González informó que el joven fue desconectado del respirador artificial y comenzó a respirar por sus propios medios, un avance alentador en su delicado cuadro de salud. De todos modos, los médicos indicaron que será necesario esperar 24 horas para evaluar su evolución.

González permanece internado en el Sanatorio Sagrado Corazón, en el barrio porteño de Balvanera, adonde fue derivado tras el grave accidente de tránsito ocurrido el viernes pasado. El siniestro se produjo cuando la motocicleta 110 en la que se desplazaba impactó con una camioneta, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Tras ser asistido de urgencia en el Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, fue trasladado a Buenos Aires para recibir atención especializada. Su familia, que continúa acompañándolo de cerca, mantiene activa una cadena de oración y agradece el apoyo de la comunidad sampedrina en este difícil momento.