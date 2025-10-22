Detuvieron en Santa Lucía a un hombre acusado de abuso sexual

En el día de ayer, personal del Destacamento Santa Lucía llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, entre Hermano Rivarola y Presidente Perón, donde se concretó la detención de un hombre de 36 años.

El operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial, ya que el individuo registraba un pedido de detención vigente por una causa caratulada como “Abuso sexual”. Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado y alojado en el sector de calabozos, quedando a disposición del Juzgado de Garantías de San Nicolás, que interviene en la investigación.