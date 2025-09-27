Allanamientos por hurto y disparos dejan un arma y un celular secuestrados

Allanamientos y secuestros vinculados a hechos de hurto y disparos en San Pedro

Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro, tras tareas investigativas, certificó el domicilio de un hombre vinculado a un hecho de hurto. Con autorización del Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, se allanó la vivienda ubicada en calle Cucit al 800, donde se identificó a un masculino de 29 años y se secuestró un teléfono celular de interés para la causa. Por disposición de la UFI N° 11, no se adoptaron medidas contra el propietario.

En forma simultánea, en el marco de la investigación por disparos de arma de fuego, se certificaron dos domicilios vinculados. En calle Liniers N° 1200 se identificó a un hombre de 33 años, secuestrándose un arma de fuego tipo recortada calibre 16 con cuatro cartuchos intactos. Un segundo allanamiento en otra propiedad de calle Liniers, perteneciente a Paz Augusto, arrojó resultado negativo al no encontrarse el sindicado.

Interviene la UFI N° 11.