La población de la UP3 sigue creciendo, supera la media provincial y casi triplica su cupo

El hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires continúa en aumento y, según especialistas, refleja el mal funcionamiento del sistema penitenciario. La superpoblación impacta directamente en las condiciones de detención: falta de espacio, limitaciones en el acceso a la salud, la educación y el trabajo, y un escenario que dificulta seriamente el objetivo de resocialización de las penas.

De acuerdo a los datos de marzo de 2026 difundidos por la Comisión por la Memoria, la población carcelaria creció un 2,4% desde enero y la sobrepoblación promedio alcanza el 113,4% en toda la provincia. En este contexto, la Unidad Penitenciaria Nº 3 de San Nicolás registra 988 personas alojadas frente a un cupo de 358, lo que implica un exceso del 176,3% y la ubica muy por encima de la media provincial. En total, el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 74 establecimientos y alberga a 63.869 personas privadas de libertad.