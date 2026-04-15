ANSES otorga un beneficio por desempleo de hasta 18 meses para quienes pierden su trabajo

La ANSES mantiene vigente la prestación por desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que pierden su empleo sin causa propia, con el objetivo de brindar un ingreso mensual mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La duración del pago varía según los años de aportes realizados, con un período que puede ir de 2 a 12 meses, aunque en algunos casos —como personas mayores de 45 años— puede extenderse hasta 18 meses. Además del monto económico, la prestación incluye cobertura de obra social, asignaciones familiares y aportes jubilatorios, lo que permite sostener parte de la protección social durante el período sin empleo.