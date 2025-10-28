Allanamiento por amenazas terminó con una aprehensión y el secuestro de drogas

Personal del Gabinete Criminológico llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de calle Ruffa al 1200, en el marco de una investigación por lesiones leves y amenazas agravadas denunciadas por una vecina de 50 años días atrás. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Si bien el procedimiento arrojó resultado negativo respecto al armamento buscado, los efectivos aprehendieron a una mujer de 27 años, a quien se le secuestró 20,3 gramos de cocaína, 79,2 gramos de marihuana, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares. Interviene la Fiscalía local, que dispuso el secuestro de los elementos, la notificación de la causa y la permanencia de la detenida bajo custodia policial.