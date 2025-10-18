Juan Alejandro González, víctima del accidente en Ríobamba y Bottaro, continúa en estado crítico

Piden una cadena de oración por Juan Alejandro González, quien permanece internado en estado crítico tras el grave accidente ocurrido este viernes en la esquina de Ríobamba y Bottaro. La víctima del accidente fue derivada en las últimas horas al Sanatorio Sagrado Corazón, en el barrio porteño de Balvanera, donde continúa bajo asistencia médica y su familia espera una evolución favorable.

El siniestro se produjo cerca del mediodía del viernes, cuando una motocicleta 110 en la que se desplazaba González impactó con una camioneta. A raíz del fuerte golpe, la víctima del accidente sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, donde recibió las primeras atenciones antes de ser derivada a la Ciudad de Buenos Aires por la complejidad de su cuadro.

Desde entonces, la víctima del accidente permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Sus familiares, profundamente conmovidos, permanecen junto a él y solicitan a la comunidad acompañamiento espiritual y cadenas de oración para pedir por su recuperación.