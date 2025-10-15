Juegos Bonaerenses 2025: San Pedro suma medallas y grandes actuaciones en las primeras jornadas

La delegación de San Pedro tuvo un comienzo sobresaliente en los Juegos Bonaerenses 2025, con destacadas actuaciones en distintas disciplinas y una importante cosecha de medallas en las dos primeras jornadas de competencia que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata.

El primer día de actividades marcó un inicio dorado con la consagración de Micaela Viladomat, campeona en Acuatlón Sub 18 femenino, quien obtuvo la primera medalla de oro para San Pedro. En tanto, los equipos de básquet y fútbol PCD lograron amplias victorias, mientras que en ajedrez, Valentina Gallo ganó sus dos partidas iniciales. También se destacaron los triunfos de Naara Lezcano en lucha olímpica (49 kg), quien avanzó de ronda, y de los representantes en sóftbol, canotaje y tenis, que completaron buenas presentaciones.

Durante la segunda jornada, la delegación continuó con un excelente desempeño y sumó nuevos triunfos y medallas. En natación, Agustín López Lardito se quedó con el oro en los 25 metros libres Sub 14, mientras que Oriana Goitino hizo lo propio en los 50 metros libres Sub 16 motor y Lionel Milton Martínez obtuvo otro oro en la categoría Sub 14. En canotaje, Fran Gutiérrez se consagró campeón en Velocidad, Slalom y Promedio, sumando tres medallas doradas.

Completaron el medallero Narda Ferreyra (plata en 100 metros velocidad +16), Milagros Trota (plata en salto en largo Sub 15 PCD) y Maribel Ybañez (bronce en 100 metros +16 PCD). Además, los equipos de Cestoball, Fútbol 11 femenino Sub 18, Futsal Sub 16 escolar y Básquet masculino escolar Sub 14 también ganaron sus encuentros, asegurando su continuidad en la competencia.

Con una destacada participación en distintas disciplinas y el acompañamiento del equipo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro, la delegación local mantiene un alto nivel competitivo y continúa sumando logros en esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses, que todavía promete más alegrías para el deporte sampedrino.