Encontraron en buen estado al joven Matías Gabriel Torres

Tras varios días de intensa búsqueda, Matías Gabriel Torres, el joven de 21 años que había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 10 de octubre, fue encontrado en buen estado en la vivienda de un familiar, según confirmaron fuentes policiales.

La aparición del joven llevó tranquilidad a su familia, que había radicado la denuncia por su desaparición luego de perder contacto con él. Desde ese momento, se inició un operativo de búsqueda coordinado entre personal policial, familiares y allegados, con difusión de su imagen en redes sociales y medios locales.

De acuerdo con la información oficial, Torres se encuentra en buen estado de salud, y tras ser hallado, fue trasladado para realizar las correspondientes evaluaciones médicas y psicológicas.