ANSES: las jubilaciones y asignaciones subirán un 2,1% en el mes de noviembre

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 2,1% en noviembre, en línea con el dato de inflación de septiembre, que informó esta semana el INDEC.

Así, el haber mínimo será de $333.150,65 en el undécimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó que otorgará a los que menos ganan. Si se suma ese refuerzo, la jubilación pasaría a $403.150,65.

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Fuente: TN