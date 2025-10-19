Colisión entre un automóvil y una motocicleta en Mitre y Tucumán: dos menores sufrieron lesiones

En la jornada de ayer, personal policial intervino tras un aviso de accidente en la intersección de Bartolomé Mitre y Tucumán, en la ciudad de San Pedro. En el lugar se constató que, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Renault rojo conducido por un hombre de 56 años colisionó con una motocicleta Motomel 150 cc.

El rodado menor era conducido por un joven de 15 años, quien viajaba acompañado por otro menor de 9 años. Ambos fueron trasladados conscientes en ambulancia al Hospital Subzonal San Pedro, donde se les diagnosticaron lesiones leves.

La UFI del Joven de San Nicolás tomó intervención en el hecho para continuar con las actuaciones correspondientes.