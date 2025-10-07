Canalweb San Pedro
Docentes bonaerenses se suman al paro nacional del 14 de octubre en defensa de la educación pública

Redacción CWSP

Los docentes bonaerenses realizarán un paro el martes 14 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CTERA, que reclama al Gobierno mejores condiciones laborales y aumentos salariales. La protesta se enmarca en una serie de acciones que comenzarán el miércoles 8, con carpas educativas, clases públicas y actividades en plazas bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, y culminará con una Marcha Federal Educativa y un paro de 24 horas.

Desde la confederación señalaron que la medida responde al ajuste y desfinanciamiento educativo, y busca reafirmar la defensa de la escuela pública. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por Suteba, FEB, Amet, Sadop y Udocba— exige la restitución del FONID, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente y una nueva Ley de Financiamiento Educativo.