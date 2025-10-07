Docentes bonaerenses se suman al paro nacional del 14 de octubre en defensa de la educación pública

Los docentes bonaerenses realizarán un paro el martes 14 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CTERA, que reclama al Gobierno mejores condiciones laborales y aumentos salariales. La protesta se enmarca en una serie de acciones que comenzarán el miércoles 8, con carpas educativas, clases públicas y actividades en plazas bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, y culminará con una Marcha Federal Educativa y un paro de 24 horas.

Desde la confederación señalaron que la medida responde al ajuste y desfinanciamiento educativo, y busca reafirmar la defensa de la escuela pública. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por Suteba, FEB, Amet, Sadop y Udocba— exige la restitución del FONID, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente y una nueva Ley de Financiamiento Educativo.