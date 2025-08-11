Dos menores heridas en un choque entre moto y auto

Anoche, personal policial acudió a un accidente ocurrido en la intersección de Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, donde, por razones que se tratan de establecer, una motocicleta 100 cc negra, conducida por una joven de 15 años y acompañada por otra de 16, colisionó contra un automóvil blanco manejado por una mujer de 45 años.

Las ocupantes del rodado menor fueron trasladadas por el servicio de emergencias 107 al hospital local, donde se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve. La investigación quedó a cargo de la UFI del Joven de San Nicolás.