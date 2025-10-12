Jornada accidentada: dos motociclistas hospitalizados tras distintos siniestros

En la tarde de ayer, personal policial acudió a la intersección de boulevard Moreno y Ansaloni tras una alerta del servicio de emergencias 911. En el lugar, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta de 160 cc conducida por un hombre de 53 años y un automóvil guiado por un ciudadano de 48. El motociclista fue trasladado al Hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Horas más tarde, durante la madrugada, se registró otro siniestro vial en la intersección de Colón y José Hernández, donde chocaron dos motocicletas de 110 cc conducidas por jóvenes de 20 y 24 años. Este último resultó con lesiones leves. En ambos casos interviene la UFI N°7 de San Pedro.