Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en moto en 3 de Febrero y Don Segundo Sombra

Falleció en el Hospital San Felipe de San Nicolás Martín Diego González, el joven de 29 años que había resultado gravemente herido en un accidente de moto ocurrido en la intersección de las calles 3 de Febrero y Don Segundo Sombra.

Según confirmaron sus familiares, González, quien permanecía internado en el centro de salud de mayor complejidad, sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.

El joven se desplazaba en motocicleta cuando fue embestido por una camioneta, lo que le ocasionó severas lesiones. Inicialmente fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata y posteriormente derivado al Hospital San Felipe, donde finalmente falleció.