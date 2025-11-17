Paritaria municipal: El STM convocó a un paro tras rechazar la oferta salarial del ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro anunció un paro de actividades y retención de tareas para los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre, luego de que la última reunión paritaria con el Departamento Ejecutivo finalizara sin acuerdo.

Según informó la organización gremial, el Municipio ratificó que no puede ofrecer más que un 10% de aumento a liquidarse con los haberes de diciembre, propuesta que fue rechazada por el sindicato por considerarla “insuficiente”. El STM sostuvo su pedido de incorporar $150.000 al salario básico, tal como viene reclamando en encuentros anteriores.

La conducción gremial llamó a las y los trabajadores municipales a mantener la unidad frente a la situación económica y a acompañar las medidas de fuerza definidas para esta semana.

En tanto que ATE también dispuso la misma medida para los mismos días.