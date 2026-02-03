Investigan un grave robo en una vivienda en Gomendio al 600

Un importante hecho delictivo es investigado desde la mañana de este martes tras un robo ocurrido en una vivienda situada en Gomendio al 600, en las inmediaciones de la ex terminal de ómnibus, casi esquina San Martín. El episodio se registró pasadas las 08:00 y tuvo como damnificada a una familia de la zona.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa, con intervención del GTO de la Estación de Policía Comunal y la SUBDDI, que trabajan en el levantamiento de información y pruebas tanto dentro del domicilio como en los alrededores. El análisis de registros y movimientos antes y después del hecho será clave para avanzar en la identificación de los autores. Ampliaremos….