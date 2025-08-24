Investigan presunta usurpación de un terreno en Vuelta de Obligado
En la mañana de ayer, personal del Destacamento de Gobernador Castro tomó intervención en un presunto hecho de usurpación de inmueble en un predio ubicado en calles 11 y 23 del paraje Vuelta de Obligado, partido de San Pedro.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos mayores y tres menores, quienes se encontraban con palos dentro del terreno baldío y manifestaron tener autorización del delegado municipal para ocuparlo. Sin embargo, al ser consultados el propio delegado Hugo Borda y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, ambos negaron haber otorgado cualquier tipo de permiso.
Ante esta situación, se iniciaron actuaciones de oficio con intervención de la Fiscalía de San Pedro, a fin de esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.