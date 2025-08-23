Cortes programados de energía en San Pedro por tareas de mantenimiento de TRANSBA

La Cooperativa Eléctrica de San Pedro (COOPSER) informó que el próximo martes 26 de agosto se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores del partido, con el objetivo de permitir a TRANSBA llevar adelante trabajos de mantenimiento en la línea de alta tensión de 132 kV San Pedro – Papel Prensa.

Los cortes se efectuarán en diferentes franjas horarias según cada alimentador, abarcando tanto zonas urbanas como rurales. Se aclaró que los alimentadores 2 y 7, que comprenden áreas sensibles como el Hospital Municipal Emilio Ruffa, el Hospital Sadiv y el Sanatorio Coopser, no se verán afectados, por lo que los barrios adyacentes mantendrán el servicio eléctrico.

Las interrupciones alcanzarán sectores de la ciudad y localidades como Río Tala, Gobernador Castro, Obligado, Doyle y Santa Lucía, entre otros, en horarios que irán de las 07:00 a las 17:00, según el alimentador correspondiente. Desde COOPSER recomendaron a los usuarios tomar medidas preventivas y recordaron que, en caso de mal tiempo, las tareas serán reprogramadas.