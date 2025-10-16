Investigan en Ramallo el abuso de un joven con retraso madurativo

La Justicia de San Nicolás investiga un grave caso de abuso sexual ocurrido en la localidad de Ramallo, en perjuicio de un joven con retraso madurativo. La denuncia fue radicada en la Ayudantía Fiscal de Ramallo y posteriormente derivada a la Fiscalía N.º 12 de San Nicolás, especializada en delitos contra la integridad sexual, a cargo de la fiscal Belén Baños. Los hechos salieron a la luz luego de que la víctima lograra comunicar a su familia lo sucedido, lo que permitió iniciar la investigación y realizar las primeras pericias médicas, que habrían confirmado el abuso.

El presunto agresor, que formaría parte del entorno cercano de la víctima, posee antecedentes penales por un delito similar y actualmente se encuentra prófugo. Según trascendió, había sido liberado en junio pasado tras cumplir una condena de seis años de prisión dictada en 2018 por abuso sexual con acceso carnal en la Unidad Penal N.º 3. La investigación avanza bajo un estricto hermetismo judicial.

Foto: agente fiscal Belén Baños.