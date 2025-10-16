Fuerte colisión entre automóviles en 25 de Mayo y Fray Cayetano Rodríguez

En horas de la tarde del martes, personal policial acudió a un llamado que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles 25 de Mayo y Fray Cayetano Rodríguez.

Por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Fox, conducido por una joven de 17 años que iba acompañada por otra menor de la misma edad, colisionó con un Renault Clio guiado por una mujer de 29 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Clio fue trasladada consciente por una ambulancia al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaba lesiones leves, sin riesgo de vida. La UFI del Joven de San Nicolás interviene en la causa para determinar las circunstancias del siniestro.